Au sein de SFR service client, mon poste consiste en autre à :

- Recruter et à accompagner le collaborateur tout au long de sa carrière

- Apporter soutien aux opérationnels

- Faire respecter le code du travail et les accords d'entreprise.



Mon domaine d'intervention sur le recrutement concerne les profils de Techniciens et Conseillers Service Client.







Mes compétences :

Ressources humaines

Vente

Gestion des ressources humaines

Service client