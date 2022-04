Anne LOUYER ALLONSIUS

Diplômée en 2005 de Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art - Olivier de Serres (ENSAAMA), j'intègre Ilex[paysagesUrbanisme] à la suite d’une courte expérience au sein de l’Agence Signes à Paris, grâce à laquelle je développe une certaine sensibilité au paysage.



Cette affinité, renforcée au fil des années, j'assure aujourd’hui, la conception, la coordination des études de maîtrise d'oeuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage, ainsi que le suivi qualitatif de l’exécution des travaux.



Ces dix années d’expérience me permettent de travailler à toutes les échelles et sur des problématiques diversifiées liées à l'environnement et à la nature urbaine, avec une préoccupation de communication, de pédagoqie et d'échange avec l'ensemble des partenaires du projet.



Mes compétences :

Conception

Design

Paysage

Offres