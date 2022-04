François TRICHET

Après une double formation en urbanisme et en programmation architecturale, et des expériences en bureaux d'études, j'ai développé une expertise dans l'aménagement opérationnel.



J'interviens sur des opérations d'aménagement de type ZAC (des études préalables aux travaux en passant par le montage technique, juridique et financier) et de construction publique.



Mes compétences :

AMO

Environnement

Foncier

Montage

Programmation

Projet urbain

Urbanisme

ZAC