Francois TRICHET

Je travaille essentiellement sur tout ce qui touche à la criminalité organisée et autres organisations criminelles (terrorisme, groupes sectaires), avec un regard + appuyé sous l'angle économique et financier (blanchiment de capitaux, centre offshore...).



M'interesse également aux aspects + psychologiques des individus et des groupes, avec un intérêt fort sur tout ce qui se rapporte aux techniques de communication et de pédagogie appliquée.



Mes compétences :

Criminalité organisée

Criminologie

Economie

Géopolitique

