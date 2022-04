Anne LUCAS

YYYYY yyyyyyyyyy



Stagiaire au GRETA d'Evreux, je recherche pour la rentrée d'octobre 2016, une entreprise appartenant aux secteurs du logement, des économies d'énergies et du développement durable.



Je souhaite me spécialiser en gestion des P.ME-P.M.I en contrat de professionnalisation.



Impliquée et force de proposition, je veux contribuer au développement économique de votre entreprise;



Mes compétences :

Géopolitique et économie

Word, excel, publisher, ciel gestion, Ciel Compta

Développement durable