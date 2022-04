Anne-Lucile RUBINO

Mes compétences sont les suivantes :



- Capacité d’encadrement et autonomie dans les prises de décision

- Superviser et coordonner les activités d’une équipe sur plateforme

- Définir les objectifs à réaliser

- Organiser et développer l’activité commerciale et sessions de formations

- Définir et mettre en place des opérations commerciales

- Ventes de services en B to B et B to C

- Commercialiser une gamme de produits et prospection téléphonique

- Concevoir les modules de formation et animer des formations

- Très bonne capacité d’analyse et de synthèse, force de conviction

- Maîtrise des bases de données, des techniques et méthodes d’organisation de travail

- Qualité d’écoute afin de répondre au mieux aux besoins des clients

- Sens relationnel développé et aptitude rédactionnelle

- Sens de la diplomatie afin de mettre en confiance, gérer et réguler les conflits éventuels

- Sens du client qui conduit à développer la notion de qualité de service

- Apporter une expertise selon la spécialisation



Mes compétences :

Accompagner

Assurance

Autonomie

Banque

Commercial

Écouter

Evaluer

FORMER

Manager

Négociation

Recruter

Relationnel