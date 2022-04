Anne LUMINET

19 ans d'expérience dans le développement de projets et services innovants dans le cadre de programmes de transformation numérique, au sein de différentes structures (grands groupes, filiales, associations).



Mes centres d’intérêt principaux sont les technologies numériques, la transformation digitale et les impacts de ces projets sur les ressources humaines et les "business models" associés.



Aujourd'hui, ce qui me motive au quotidien c'est de travailler au service de l'intérêt général, dans le respect de valeurs sociales et environnementales, tout en adaptant ce métier aux enjeux des nouvelles technologies et medias digitaux.



Compétences : leadership, gestion de projet, communication, orientation client, engagement qualité

Valeurs : entrepreneuriales, sociales et environnementales



Mes compétences :

Environnement

Informatique

Marketing

Stratégie

Telecom

Télécommunications

Web : WordPress, Typo3, Drupal, HTML