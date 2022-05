Sebastien LEFEUVRE

Après 10 années dans l'industrie (Electronique Grand Publique et Automobile), j'ai réussi une reconversion professionnelle suite à un Mastere Spécialisé en Environnement et Sécurité. (Insa Lyon)

Je suis désormais Responsable de l'Observatoire National des Bâtiments Basse Consommations (BBC) et de la Formation au sein de l'association Effinergie.

Je travaille en collaboration avec l'ensemble des Régions de France, l'ADEME, le Ministère de l'Environnement et les acteurs du bâtiments.



Mes compétences :

Audit

Bienveillant

Energie

Environnement

Résolution de problèmes

Gestion de projet

Leadership

Thermique du bâtiment

Management de la Qualité

Management d'équipe