Sebastien LEFEUVRE

Fort d'une expérience acquise au cours des dix dernières années chez Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement, je souhaite aujourd'hui donner une nouvelle dimension à ma carrière. Ainsi dans le souci de capitaliser ces années d’expériences professionnelles, j’ai suivi une formation qui prépare au diplôme d’ingénieur généraliste CESI.

Cette formation m’a permis d’acquérir les connaissances théoriques nécessaires dans le domaine de la gestion de projets, du management, de la gestion financière, et des systèmes d'information. Voulant réorienter ma carrière vers la gestion de projets dans le domaine de l'énergie , je recherche actuellement un poste d'ingénieur projets/chef de projets.



Mes compétences :

OIL AND GAS

Suivi d’anomalies / gestion des réclamations

Reporting

Animation de formations

Gestion / coordination de projets /suivi packages

Analyse technique

Environnements transverses et multiculturels

Rédaction technique

HAZOP

Offshore Oil & Gas