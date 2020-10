Sandra GUICHARD

Bonjour et bienvenue sur mon profil,





Dans mon domaine professionnel, j'ai pu acquérir diverses compétences :

Techniques administratives

Techniques de relations clients

Gestion des fichiers clients

Relance pour les commandes, gestion des livraisons...

Prise de commandes

Gestion des appels entrants

B to B et B to C

Classement

Gestion des mails, courrier,

Gestion des problèmes liés à la logistique,

...



Communiquer, aider, former, partager, élaborer, concevoir, sont des qualités qui me correspondent et que je souhaite mettre en valeur au sein d'une entreprise, la vôtre ?... De plus, je m'adapte assez vite à tout nouvel outil et suis donc, opérationnelle rapidement.



Je recherche un poste d'Assistante Commerciale ou Commerciale Sédentaire, évolutif à terme et surtout, une entreprise dans laquelle je me sente bien. Si vous êtes dans le secteur d'Avignon et du Gard rhodanien, contactez-moi pour en savoir plus et me rencontrer pour plus d'amples informations. Qui sait... Peut-être pourrions nous travailler ensemble dans le futur.