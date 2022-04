Entrez dans l’univers d’Anne Luneau Ancadres.

Une collection de tableaux de jardin

aux couleurs acidulées et tendances.

Dans l’esprit de la tendance « le jardin : une pièce de plus », Anne Luneau, diplômée en encadrement d'Art et créatrice débordante de projets a eu une idée originale.

Elle a imaginé et réalisé le premier tableau décoratif pour l’extérieur, baptisé Garden Color, conçu pour résister aux intempéries, été comme hiver !

Ses tableaux trouvent naturellement leur place sur vos terrasses et jardins, donnant une tonalité joyeuse et insolite à votre extérieur quelles que soient les saisons.

Sa collection offre un large choix de tableaux, aux couleurs acidulées et aux motifs tendances qui vous permettront de trouver le modèle qui vous correspond : habiller un mur, apporter un clin d’oeil, animer un coin enfant ou créer votre déco.

Soucieuse de l’environnement, elle inscrit ses créations dans une démarche écologique. L’impression des toiles allie la qualité au développement durable en utilisant des encres sans solvant et les châssis en bois sont issus des forêts éco-responsables.

Vous souhaitez proposer les Garden Color à vos clients et apporter une touche décorative et originale aux jardins, terrasses, abords de piscine, patios …



Mes compétences :

Décoration