Gilles LUNEAU

Entreprise familiale depuis quatre générations, l'exploitation s'étend aujourd'hui sur 24 hectares de vigne sur la commune de Gorges, en limite de Clisson et Mouzillon.



La conduite du vignoble est en culture raisonnée avec enherbement maîtrisé afin de respecter l'authenticité des terroirs. Nos meilleurs parcelles bénéficient de l'appellation Cru Gorges et Cru Clisson.



Nos vins sont régulièrement cités dans la presse spécialisée (Bettane-Desseauve, Hachette, Gault-Millau...) et récompensés lors des concours nationaux.



La Revue du vin de France d'octobre 2011 a noté le Clisson 2007 15,5/20 et le Gorges 2007 14/20.



La revue n°102 d'automne 2011 Le Rouge et Le Blanc donne un très bon descriptif des Gorges 1996, 2000 ET 2007.



Le guide Bettane-Desseauve 2012 référence le Gorges 2007 16/20 , le Clisson 2007 15/20 et le Prestige Château Elget 2010 14/20.