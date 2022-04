Gilles LUNEAU

La réalité. Pourquoi ? Pourquoi la réalité est-elle ce qu’elle est ? Pourquoi les femmes et les hommes font, ici ou là, société de telle manière ? Pourquoi obéit-on à un tyran ? Le questionnement du monde m’a conduit au journalisme. Le journalisme aux tentatives d’analyser plus longuement une situation via un livre ou un film. C’est ainsi que j’entends ce métier : sur le versant de la question. La réponse … si elle clôt le questionnement …je passe à autre chose. D’où un penchant immodéré pour l’ailleurs, à ma porte ou au bout du monde, peu importe : je m’y rends toujours avec une question, jamais « pour voir ». On revient certes avec des réponses, des éclairages sur quelques facettes de la réalité et surtout avec plein d’autres questions surgies du lieu, des gens, de la société particulière où vous avez plongé une semaine, quinze jours, un mois. Cette nouvelle interrogation du même lieu est un peu comme une ombre qui recule, se met hors d’atteinte, mais reste suffisamment proche pour vous laisser croire qu’elle sera à votre portée au prochain voyage. Ainsi de la vie.

Des origines rurales ont semé très tôt la conviction que l’homme ne peut s’affranchir de son environnement. Il en dépend pour respirer, se nourrir, se loger, se chauffer, s’habiller. Bref, pour vivre. C’est une évidence plutôt heureuse. Elle entretient une attention aux formes de vies plus simples mais néanmoins indispensables que sont les plantes et les animaux. Elle porte à goûter l’alternance des saisons, à aimer la pluie autant que le soleil, à s’émerveiller de la photosynthèse. A s’aventurer dans les conjectures spirituelles qui naissent au croisement de l’infiniment petit et de l’infiniment grand. A réserver, dans la vie courante, une place de choix à la beauté. Beauté, d’une œuvre, d’un geste, d’une personne, d’un lieu. La beauté est un rempart contre la barbarie.



Mes compétences :

Agriculture

Développement durable

Écologie

Géopolitique

Investigation