De formation qualité et Industries Agro-alimentaires, j’occupe le poste d'Assistante à la Responsable Qualité, dans une société de grand renom : DAMMANN Frères.



Une ouverture à de produits de grande qualité, la connaissance de nouvelles normes et manières de travailler.



Mes compétences :

Qualité

Audit

Formation

Métrologie

Commodities

Hazard Analysis and Critical Control Point

ISO 900X Standard

Internal Audit

Project Management