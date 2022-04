Anne-Lyse COHEN

Après avoir été successivement et parfois simultanément formatrice, professeur référent, coordinatrice pédagogique et enfin Directrice Adjointe d'un Cabinet Conseil en Ressources Humaines, je souhaite à présent poursuivre ma carrière dans le domaine de la formation tout en intégrant une entreprise de plus grande taille. En effet, le changement d’échelle m’ouvrirait de nouvelles opportunités de carrière tout en maintenant un niveau de responsabilité intéressant.



Mes compétences :

Coordination pédagogique

Formation professionnelle continue

Commercial

Communication

Conseil aux entreprises

Formation d'insertion

Ingénierie de formation

Évaluation d'entreprise