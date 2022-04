Anne-Lyse COURT

Forte d'une expérience de 18 années au sein du groupe Hebdoprint pour la filiale GHM, j'ai développé ma polyvalence et ma réactivité. Cette expérience m'a également permis de mettre en avant mon sens artistique tout en répondant aux exigences des clients.

J'ai aussi suivi une formation de webdesigner, suite à laquelle j'ai créé quelques sites.



Je suis infographiste pour le magazine Temps Libre (magazine de loisirs et thématiques de l'Ain, Jura, Saône et Loire, Savoie, Haute-Savoie depuis octobre 2012.



Mes compétences :

Xpress

Adobe Flash

Adobe Dreamweaver

Adobe Photoshop

Graphisme

Imprimerie

Adobe Illustrator

Adobe InDesign CS5