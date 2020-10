Je suis Mickaël WAZÉ, Art-Thérapeute Pluriexpressionnel, Psychopraticien et Animateur Artistique, basé à Arques (près de Saint-Omer).



Après des études dans la communication visuelle jai pratiqué le métier de graphiste pendant seize ans dont onze en tant quindépendant sur le secteur Audomarois. Je pratique le dessin, la peinture, un peu de sculpture ainsi que la musique (guitare et violon en particulier) depuis de nombreuses années.



Je me suis orienté vers lart-thérapie au travers dun cursus de deux années de formations auprès de lAssociation Régionale dArt-Thérapie du Nord-Pas-de-Calais PUZZLE basée à Lambersart.



Pourquoi lart-thérapie ?



Depuis 2012, janime des ateliers artistiques dans lesquels je propose la découverte et les bienfaits des arts-plastiques et de la musique. Je donne ainsi à chaque enfant loccasion de sessayer à ces disciplines.



Les échanges avec les professionnels, enseignants ou avec quelques parents mont permis de constater ce que cela peut apporter aux enfants qui participent à ces ateliers ; jai donc effectué des recherches pour aller plus loin dans cette démarche et jai découvert lart-thérapie. Jai donc souhaité mettre mon côté artistique au service des autres et de leur bien-être.