Anne-Lyse SÉGUR

Diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Pau avec un Master of Science in Management, spécialisation entrepreunariat.



Depuis Septembre 2008, je vis à Dallas, Texas et je me suis beaucoup impliquée dans plusieurs projets : Le Beaujolais Wine Festival avec la Chambre Franco-Américaine de Dallas (3,000 participants)ou avec DailySource.com (promotion et communication). Depuis Mars 2008, je travaille pour Eurosource, Inc., agent exclusif d'equipement pour les brasseries aux Etats-Unis. Je m'occupe aussi bien de la logistique, du service client que la création du site web et le dévelopement du marché Brésilien.



J'ai de plus travaillé et étudié au Brésil, Australie et Italie.



Je suis ouverte à de nouvelles opportunitées à l'international dans le domaine du commerce international, management de projets ou bien dans l'entreprenariat qui sont mes domaines de prédilections.



N'hesitez pas a me contacter



A bientôt



Mes compétences :

Brésil

Chef de projet

Entrepreunariat

Gestion de projets

Management

Manager

Microsoft Project

ONG