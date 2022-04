Anne-Madeleine RÉMUSAT

Mon objectif est de soulager mes clients de leurs tracasseries administratives :

Les aider dans leur gestion administrative (constitution de dossiers et démarches auprès d’organismes...), commerciale (établissement et suivi des devis et des factures,...), financière (préparation pour l'expert-comptable) etc..

Je souhaite leur apporter de la flexibilité, des prestations adaptées à leurs besoins avec un service sur mesure, à la carte ou de manière régulière, sans engagement.



Mes compétences :

Social

Gestion de la relation client

Autonomie professionnelle

Réactivité

Rigueur