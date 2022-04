Anne-Maëlle LE ROUX

Mes pas m'ont portée vers le multimédia et le web pour commencer mon parcours professionnel : l'écriture, l'image – fixe ou animée –, la PAO... autant d'outils que j'aime lier et que j'ai aimé apprendre à manier.

J'ai pu mettre en application mes compétences au sein de petites structures, une mesure qui me tenait à cœur.



Riche de ces rencontres et de ces quelques expériences, je me consacre aujourd'hui à ce qui me touche le plus profondément : l'Humain, son fonctionnement, ses "nœuds" et ses infinis potentiels. Que chacun trouve ses propres réponses, s'écoute, retrouve ses racines et devienne acteur de sa vie, pour aller de l'avant et apporter sa contribution à ce monde, c'est ce qui me porte à présent !



Mes compétences :

Mise en page

Montage (vidéo/photo)

Photographie

PAO

Rédaction