Anne MAHIEUX

Diplômée du master "Management des organisations sanitaires et sociales", je suis actuellement à la recherche d'un emploi.

Ma formation initiale et mes différentes expériences professionnelles au sein de différentes institutions m’ont permis d’acquérir une bonne connaissance des politiques sociales et de santé publique tant au niveau des acteurs que de leur logique et secteur d’intervention.



Grâce à ce parcours, j’ai pu développer des compétences en matière de méthodologie, de management et de gestion de projet, compétences nécessaires pour exercer une fonction de chargé de mission.



Mes compétences :

Politiques publiques

Politiques de santé

Politiques locales

Management

Politiques sociales

Droit

Social

Gestion de projet

Evaluation