Anne MALIJEBTOU

Possédant une maîtrise LEA Commerce International, complétée en 2007 par un diplôme professionnel d’Assistante Import-export, je suis trilingue français/anglais/italien et possède une connaissance courante de l’espagnol.. Je maîtrise parfaitement les techniques de l’administration des ventes export et de la logistique internationale, notamment les incoterms.

Au cours de mes diverses expériences professionnelles, j’ai eu l'opportunité d’organiser et traiter le suivi des opérations à l’export de l’enregistrement de la commande à la livraison. Ayant eu à gérer de nombreuses tâches simultanément, j’ai ainsi pu faire preuve de mon sens de l’organisation, de ma capacité à gérer les priorités, de ma résistance au stress, ainsi que de mon aptitude à travailler en équipe. J'ai également su développer ma fibre commerciale au cours de missions en tant que commerciale et chargée d'affaires.

Passionnée par les langues et les contacts, je désire développer mes compétences et m'épanouir dans une entreprise résolument tournée vers l'international.



Mes compétences :

Incoterms

Logistique

ADV