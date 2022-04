Anne MARCEL

Après 5 années d'études de Chimie à Lille, j'ai acquis de solides connaissances en diverses techniques en méthodes analytiques, chimie organique et en optimisation de procédés.

A la suite de mon stage de Master 2 j'ai pu être embauchée en tant que chargée de projet , dans le but de mettre au point de tester un nouveau procédé de régénération de peinture à l'eau.

J'ai pu developper des sérieuses compétences en relation client- fournisseur, pour la construction d'une unité pilote, je dois également faire preuve d'autonomie et de sens de l'initiative puisque je travaille seule sur le développement mon projet.



Mes compétences :

Pack Office

Analyses chromatographique

GMAO ( Gestion de la maintenance assistée par ordi