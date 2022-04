Anne-Marie ADAMSKI

10 ans d'expérience en gestion et vente :

Achat de marchandises, gestion des collections annuelles, gestion des stocks, inventaire annuel, Réalisation de vitrines et mise en valeurs des produits,Mailing, phoning, suivi du fichier client,Facturation, relance et gestion fournisseurs, gestion des commandes,

Vente en magasin et par internet, soldes, braderies, actions commerciales,

Membre de l’union commerciale : « Shop’in Lens »,

Suivi et gestion de la relation avec bailleur et sous-locataires, établissement facturation,

Gestion et suivi contentieux bail commercial avec bailleur.