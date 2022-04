Anne Marie Andrée HOUARD

MA VOCATION :



Mes longs séjours dans le cadre de l' Ambassade de France ( père diplomate ) République Dominicaine - Burkina Faso - Somalie - El Salvador - Bolivie - Panama - Etats Unis - Mauritanie - Algérie - Europe - m’ont permis de cultiver l’écoute, la découverte des autres cultures et mon côté Citoyenne du Monde. A sept ans, un Tour d’Espagne dans les « Paradores » m’a donné la vocation de l’accueil dans l’hôtellerie, qui me tient à cœur.



De par mon côté multiculturel, j’offre un trait d’union entre les Etats Unis, Amérique Latine, Afrique et l’Europe : un retour riches en partages de Méthodes, outils et expériences terrains ; Ainsi que la Maîtrise parfaite de la langue française, anglaise, espagnole et Italienne et 4 débutants ( japonais, allemand, arabe et brésilien ).



Formation et coaching de votre personnel à la qualité de l'accueil en 7 langues Français - Anglais - Espagnol - Russe - Chinois - Japonais et

Italien



Résultat attendu : développement significatif de votre CA au niveau national et international



