Ingénieur spécialisé en production agroalimentaire diplômé de l'ISA LILLE.



Durant mon cursus, 2 ans d'expérience en agro-industries dans des secteurs variés dont 6 mois à l'international.



Enrichi de 7 ans d'expérience dans l'industrie laitière sur des technologies différentes (fromages et ingrédients), j'ai pu évoluer à la fois sur des missions de gestions de projets et de management d'équipe sur le terrain.



Actuellement responsable de production de la réception des matières premières laitières à l'expédition des produits finis, c'est avec dynamisme que je prends part à la conduite du changement sur un site en pleine évolution.



N'hésitez pas à me contacter !



A bientôt



Adrien Houard



Mes compétences :

Agroalimentaire

Gestion de projets

Production

Amélioration continue

HACCP