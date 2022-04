Anne-Marie ANNEMARIEPINSOLLE@SFR.FR

BIOGRAPHIE Anne-Marie Pinsolle



Après une formation littéraire et un DESS de management du CNOF-CSSE,

Anne-Marie PINSOLLE a une expérience de plus de 30 ans dans les domaines de l’immobilier, du bâtiment et de la culture ainsi que dans les domaines de l’information, de la communication et du « B to B ».



C’est pourquoi aujourd’hui, Anne-Marie PINSOLLE, expert en Management et Relations Publiques dans les secteurs de l'Immobilier et de la culture, crée et développe concepts et actions pour faire connaitre, fidéliser et développer le portefeuille de ses clients, sous la marque COM4 PARTNER.

Elle associe dans sa démarche l’évolution des métiers et des mentalités..





EXPERIENCE



Etablissements financiers spécialisés dans l’immobilier : création et animation des services réception clientèle et relations promoteurs, lancement de nouveaux produits, relations publiques au sein (Sovac – Soficam).



Promotion immobilière : création, animation du service commercial, études de marché, lancement publicitaire, commercialisation de programmes (Lucia – Pierre Bahon - Seru).



Transactions immobilières : développement du département Boutiques et Magasins (D.Féau s.a.).



Marketing : études de marché, lancement de produits d’édition, création et animation de stands dans les salons spécialisés (Le Moniteur des Tavaux Publics et du Bâtiment, Cated-FFB).



Communication : lancement du salon de l’immobilier du Figaro, du 1er festival audiovisuel de l’immobilier, des journées nationales de l’immobilier, des journées de la propreté urbaine, de voyages professionnels, culturels et audiovisuels (Promo Expo Conseil, Pyramide).



• POURQUOI ? Créer, inspirer, imaginer, motiver pour développer par des actions concrètes le business de ses clients.



• COMMENT ? Ecoute, compréhension, analyse, rigueur d’exécution pour définir un « projet sur mesure ».



• POUR QUI ? Les professionnels de la construction, de l’ingénierie, de l’immobilier et de la culture.



LES COMPETENCES



Organiser et coordonner congrès, rencontres, colloques, visites de chantiers



Créer et rédiger les articles et lettres professionnelles liées aux évènements



Faire l’interface pour préparer les tables-rondes : gestion des intervenants, interview pour monter le fil conducteur, animation…



Animer les réseaux professionnels





LES SERVICES



Création de concepts de management en relations publiques, pour mettre en relations, trouver des relais privilégiés…



Coordination de réseau : interface, mise en relations, relais…



Définition d’un projet « sur mesure » et « ciblé »





EXPERIENCE & PROFESSIONALISME au service des acteurs et décideursde la construction, de l’immobilier et de la culture





LUI ONT FAIT CONFIANCE



AFCOBOIS : Association Française de Construction de maison Bois



AGP Conseil (Activité d'expert en Gestion de contrats de construction dans l'industrie, le bâtiment et les travaux publics) : Stratégie de Relations Publiques



BATIWORG : un logiciel de gestion optimale des chantiers



BTP Consultants : actions de communication



CCCA-BTP ; organisme professionnel et paritaire



COBATY France



CRYSALIDE : stratégie de communication



CSCP IdF : Chambre Syndicale de Couverture Plomberie



DERBIGUM Groupe: lancement en première mondiale de Derbipure®, première membrane de toiture au monde, avec un liant végétal



FFPV : Fédération Française des Professionnels du Verre



GFB : Groupement Fonctionnel du Bâtiment



Haussmann Qualité Environnement® : lancement de la marque autour actions de communication : site Internet, presse, rencontres professionnelles



CPB Ile de France : Chambre des Professionnel du Bois



MAIRIE DES MUREAUX



Musée National de Port Royal des Champs



Ordre des Architectes



Société des Amis de Port-Royal



Tellos Group SA



TERREAL



TREMTI 2005 : symposium international sur le traitement et retraitement des matériaux pour travaux d’infrastructure



TUTTIMOBI : Séminaire International



Mes compétences :

Management

Relations Publiques