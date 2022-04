Anne-Marie BARRE

Française et britannique, je suis parfaitement bilingue.Je suis qualifiée pour enseigner le français langue étrangère et l'anglais ainsi que pour traduire l'anglais commercial. Après avoir enseigné le français langue étrangère et l'anglais au Royaume-Uni et en Espagne, j'interviens à présent au sein de centres de formation linguistique et en entreprises en tant que formatrice d'anglais et traductrice / interprète, à Rennes. Je vous invite à voir mon profil sur le site LINKEDIN car il y est présenté avec davantage de clarté et de données quant à mon parcours. Merci !



Mes compétences :

Traduction

Interprète

Langues

Interprétariat