Anne-Marie BARREIRO

Psychosociologue, je suis coach et consultante.

Après des études universitaires en communication systémique (3eme cycle) et des études en coaching (ICF/NLP), j’ai créé ma société de formation (ambcoaching.com) en 2006, et la boutique de tutoriels en 2018. Je veux, à travers mes services, faire profiter les professionnels et les particuliers de mon expérience. Et transmettre les clés de la communication aux jeunes.



J'utilise l'approche sociologique et communicationnelle, et je suis chargée de cours auprès des Masters 2 (ITIC de Montpellier) et des ingénieurs (Ecole des Mines)



BIO : http://ambcoaching.com/apropos.asp



Pour soutenir ses clients dans leur pratique parentale, elle a écrit Aider son ado à s'épanouir en 2016 et une nouvelle édition en 2018 revue et complétée de deux chapitres (orientation et gestion des crises) sous le titre Parents-Ados comme chiens et chats?! (Editions Gereso).



https://ambcoaching.com



www.annemariebarreiro.com



Motivation

management

Coaching

Entrepreneuriat