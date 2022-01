Fort de mes différentes expériences réussies dans différents secteurs d'activité , j'ai su développer ma facilité d’adaptation, mon sens de l'écoute et mon analyse des besoins.



Dynamique ,persuasif et pragmatique, je sais m'impliquer dans les responsabilités et tâches qui me sont confiées.



Maîtrise des techniques de commercialisation et de fidélisation d'un portefeuille clients.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Communication

Marketing

Dynamisme

Internet

Management