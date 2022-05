Madame, Monsieur,

Je suis auto-entrepreneur en Charente-Maritime

Je partage mon activité suivant les saisons.

En saison touristique, je gère un hébergement écotouristique, des bulles transparentes pour des nuits insolites en pleine nature chez moi à Montendre, Au Pays de Bulles. Qualité, accueil, écologie, restauration exceptionnelle grâce à notre chef sont les maîtres mots.Array



Hors saison, toujours bricolage et réparation diverses.

Après avoir réparé puis fabriqué des avions, être devenu ingénieur dans une grande société puis patron de ma petite entreprise, je suis aujourd'hui revenu à mes premières amours, les travaux manuels et la valorisation de mon domaine de vie.



Qui n'a pas besoin d'un plombier? Sauf que justement, il faudrait aussi qu'il soit électricien, carreleur, peintre, un peu maçon et aussi menuisier... Et s'il faisait un dessin en 3D du futur aménagement... Et s'il comprenait ce que je voulais et qu'à la fin des travaux j'étais satisfait... Un peu comme si il construisait un avion...



Je suis tout ça, une sorte de couteau suisse vivant (en France).



Pour prendre contact avec moi:

Pierre GATARD

06 58 75 93 43

pierregatard@gmail.com

www.nuitee-insolite.com

Cordialement.

P.



Mes compétences :

Bricolage

Développement durable

Energie

Plan d'affaires

Plomberie