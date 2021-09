Jean-François BOISSONNADE

Bonjour,

Dans la continuité d'un parcours éclectique et fort d'une expérience professionnelle diversifiée, jai récemment fait le choix de mettre mes compétences, mon énergie et mon engagement au service des enfants et adolescents les plus vulnérables à travers le développement dun projet de création dateliers de philosophie accessibles à ces jeunes particulièrement sensibles et intelligents dont lexpression des difficultés psychiques perturbe la socialisation et laccès aux apprentissages.

Les valeurs qui m'accompagnent dans le travail : humanisme, écoute et respect des personnes, conscience professionnelle, éthique et performance.