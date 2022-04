Christophe BUYCK

"Parfums des îles » vous propose de faire un merveilleux voyage à travers le monde des senteurs, des arômes et des plantes.



Nous vous invitons à découvrir nos gammes d’eau de toilette, eau de parfum, parfum d’intérieur, parfum de voiture.



Nous avons développé une gamme de savons moulés, artisanaux. Des recettes originales vous sont proposées, nous créons constamment et pouvons répondre à vos demandes spécifiques.



Nous nous adressons à une clientèle de particuliers, à travers notre boutique laboratoire de Sainte-Luce, ainsi qu'à une cinquantaine de distributeurs sur les Antilles, Paris et en région parisienne.



Nous développons, également, des gammes de produits pour les professionnels : cadeaux d'entreprises, produits d'accueil dans les secteurs hôtellerie, automobile, événementiel ...



Vous retrouverez dans tous nos produits aussi bien des notes florales, marines, exotiques, fruitées, épicées ou encore boisées. De savoureux cocktails de senteurs dédiés à notre fidèle clientèle locale et touristique.



Tous nos produits sont fabriqués en Martinique, à Sainte-Luce. Ils font partie depuis de nombreuses années du paysage artisanal de cette magnifique île des Antilles.



Mardi 15 Novembre 2011 : Ouverture de notre seconde boutique à la Pointe du Bout, au village créole, Les Trois Îlets (97229).

Nous vous y accueillons 7 jours / 7, toute l'année.



Février 2012 :

1°) Lancement de nos huiles végétales corporelles, un projet qui nous tenait à coeur : Huile d'Avocat, Huile Coco bio, Huile de Coton, Huile de Monoï, Huile au Bambou, Huile aux baies de Goji, Huile à la Papaye, Huile à l'Hibiscus, Huile au Guarana, Huile de Roucou, Huile de Rosier Muscat, Huile à la Rose de Porcelaine ...



2°) Lancement d'un parfum d'ambiance pour chambre d'enfant sous la marque "Mon Premier Parfum de Chambre" : Fleur d'Oranger, Santal, Fraise bonbon, Passion Grenadille, Vanille ...



Nous recherchons de nouveaux distributeurs sur la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint Barthélémy, en Guyane ainsi qu'en métropole, selon notre nouveau concept développé aux Trois Îlets. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous ...



Nous expédions dans le monde entier, grâce à notre site internet, sécurisé : https://www.parfums-des-iles-martinique.com



