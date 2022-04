Anne-Marie BEH

J'ai choisi le secrétariat/assistanat depuis 1968. Sortie avec un CAP de sténodactylographie, vrai viatique en ce temps-là, j'ai pendant les dix premières années travaillées en intérim, en banque, dans une société de contentieux, dans les transports.



Puis en 1978, la chance, le coup de foudre : une embauche au Centre International de Recherche sur le Cancer à Lyon, où j'ai travaillé pendant 13 ans. Cette agence est la branche cancer de l'OMS. Un centre de recherche bénéficiant de l'extraterritorialité, tout comme les consulats. Jusqu'à mon licenciement en 1991 pour cause économique. J'avais 43 ans.



Mais l'orientation "médicale et médicosociale" était prise : j'ai par la suite travaillé au CHS Saint-Jean-de-Dieu à mi-temps (pendant 1 an) en C.E.S. puis à l'Union Féminine Civique et Sociale, toujours en C.E.S. J'ai préparé et réussi avec le CNED un certificat de formation au secrétariat médical et médicosocial.



Depuis 1991, je n'ai travaillé qu'à mi-temps et suis titulaire du revenu de solidarité active.



En 2005, j'ai également oeuvré comme aide à domicile.



Après un travail de 6 mois à Vienne (Dauphiné), je me suis résolument tournée dès 2008 vers le travail d'aide à la personne âgée dépendante ou handicapée.



Mes compétences :

Musique

Écriture

Droit du travail

Littérature

Bureautique

Chant