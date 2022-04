Anne-Marie BERBERIDES

Etre la garantie pour une bonne Image de l'Entreprise grâce à une Relation Client impeccable.



Aider l'entreprise à comprendre et gérer sa clientèle en vue d'augmenter sa notoriété et son chiffre d'affaires...



...Tel est mon but !



Avec un petit plus : intégrer au point de vue technique (diagnostic et formation) indispensable, le côté humain et environnemental.



Parce que j'ai plus de 20 ans d'expérience dans les domaines du loisir, de la communication et de l'événementiel en tant que cadre dirigeante et cheffe d'entreprises et un parcours professionnel sérieusement atypique.



Avec du coup, des compétences dans une variété de secteurs professionnels et humains, l'écoute de l'équipe et celle du client, la gestion des conflits, l'empathie et la satisfaction des challenges réussis.



Mes compétences :

Microsoft Office

Maintenance

Sécurité

Accueil physique et téléphonique

Recrutement

Relation fournisseurs

Achats

Gestion des ressources humaines

Gestion budgétaire

Gestion administrative

Empathie

Social

Conseil

Gestion de l'expérience client