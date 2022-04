Anne-Marie BOMPART

Mon métier, ma passion : Partager mon expérience du changement et de ce qu'il apporte sur le plan personnel et professionnel, dans le cadre de formations au management (en particulier le leadership) et/ou de coaching de cadres et de dirigeants.

J'ai créé l'opportunité de voyager aussi bien en Afrique qu'en Asie, j'ai cultivé en parallèle les deux univers qui font encore mon quotien : Celui de l'entreprise et celui du social et de l'associatif

L'alliance de toutes ces expériences interculturelles m'ont amenée à me spécialiser dans les relations humaines, la communication. J'accompagne également dans le changement les dirigeants, les managers et leurs équipes vers une meilleure compréhension d'eux même mais également de l'autre. Cette démarche fait accéder à une meilleure communication quelque soit le contexte : management, gestion de projet, négociation, médiation...

La communication, ainsi mise au service d'une activité professionnelle, conduit au développement des potentiels, à une motivation accrue, et une plus grande efficacité.

Les managers deviennent des "managers ressources" qui contribuent très activement au développement de leurs collaborateurs, de leurs équipes et de l'activité.



Si vous êtes désireux d'être acteur de cette évolution dans votre entreprise ou bien si vous pensez que certaines de vos connaissances pourraient être intéressées, faites moi le savoir ! C'est avec plaisir que je répondrai à vos questions.



Mes compétences :

Accompagnement

Coaching

Communication

Culture

Dirigeant

Ecoute

Formation

Leadership

Management

Manager

Formation professionnelle

Conseil