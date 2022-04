Bonjour, Madame, Monsieur,



Après 27 ans passé au sein des Laboratoires SERVIER, curieuse et dynamique, rigoureuse et persévérante, j'aspire aujourd'hui à relever de nouveaux défis. Au service de votre entreprise, mes compétences professionnelles et humaines reconnues continueront d'être mises à profit.

Tournée vers la performance, j’ai su démontrer dans les différents secteurs concernés mon attachement aux valeurs de l’entreprise et le sens des responsabilités dans un souci permanent d’autonomie, de réactivité et de rigueur.

Alors contactez moi.

Anne-Marie BOUCHET



Mes compétences :

Cardiologie

Angiologie

Pharmaceutique

Néphrologie

Neurologie

ORL

RHUMATOLOGIE

Diabétologie

Prescriptions

Microsoft Windows

Microsoft Office

Internet