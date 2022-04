Anne Marie BOURIOT

Objectifs :

Mettre au profit de l’entreprise mes compétences acquises,

Intégrer une équipe dynamique, Poursuivre mon évolution professionnelle.



Mes atouts et compétences Parcours riche dans divers secteurs d’activités (petites, moyennes et grandes entreprises) ce qui m’a permis de gagner en autonomie, en organisation, en processus et acquis une certaine aisance lors des communications téléphoniques avec les différents interlocuteurs.



Professionnelle, dynamique, volontaire, motivée, polyvalente, performante et organisée sont les mots qui me caractérisent. Un bon relationnel et des compétences rédactionnelles. Compétences confirmées en informatique. Prospection téléphonique, Action Commerciale et marketing. Aide à la création et gestion d’entreprise artisanale sur le secteur BTP.



Mes compétences :

Logiciel SAP

Logiciel YMAG

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

SAP

Sage Accounting Software

SAP FI

YPAREO

ACCESS

Acess

Back office

Réseaux sociaux

Internet

Strogoff

Dolibarr

Quadratus