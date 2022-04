Anne-Marie BROCHIER HOUDUSSE

Comment analyser et développer des outils marketing pour un réseau de franchise et les mettre à disposition des franchisés, c'est mon quotidien !



Une nouvelle aventure démarre aux côtés d'une marque qui se développe en franchise depuis quelques années. Le concept : un produit dont les saveurs ne se démentent pas (une cuisson au feu de bois, une pâte bio), des restaurants rappelant le charme et la chaleur des places de villages en Toscane, un service qui allie restauration traditionnelle, vente à emporter et drive. N'hésitez pas au cours de vos déplacements à découvrir Baila Pizza.



Mes compétences :

Gestion projet digital

Webmarketing

Pédagogie

Management