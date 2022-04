Anne-Marie CALVEZ

J'ai travaillé plus de 20 ans pour l'industrie pharmaceutique.

De formation infirmière, j'ai ensuite passé un master en éducation et promotion de la santé, puis un magister de gestionnaire d'établissements de santés sur Aix en Provence au C.N.A.M.

Ensuite j'ai rejoins Soins Assistance, une association d’hospitalisation à domicile et de service à la personne comme adjointe de direction, responsable du pole relation publique et communication, puis comme infirmière coordinatrice pour la société PROBACE.

A ce jour, je viens d'intégrer FrancePerf comme infirmière coordinatrice, ouverture des bureaux sur Toulon.



Mes compétences :

Indépendant

Conseil

Santé

Éthique

Communication

Management