Eric GONTARD

J'ai une expérience professionnelle variée me permettant de m'adapter facilement quelque soit le milieu professionnel ou le type de structures (privées lucratives ou non lucratives ou structures publiques).



J'apprécie de rester 5 ans sur un même lieu mais je pense qu'il est bon de changer par la suite afin de rester dans une dynamique et de ne pas se laisser enfermer par la routine.



Depuis mars 2014, je suis responsable de la commercialisation de l'établissement (TO > 99,2% depuis) et de la gestion des risques professionnels en sus de ma fonction de cadre de santé.



J'ai été nommé adjoint de direction en janvier 2015 avec de nouvelles missions : démarche qualité, gestion des risques de l'établissement; encadrement de l'équipe technique, tenue et suivi des registres sécurité et du carnet sanitaire.





Je participe à l'élaboration du BP du PPI et je rédige le rapport d'activités médicales



J'ai été missionné en 2015 afin d"intervenir sur un EHPAD d'une fondation dans le but d'accompagner son évolution dans le cadre de la prochaine convention tripartite.

J'ai assuré l'intérim d'une direction d'établissement en 2017 (2 mois) et j'ai accompagné le responsable des soins pour améliorer ses pratiques.

Mon expertise sur les soins et la RH ont été appréciées pour mettre en oeuvre les changements nécessaires et la mission s'est prolongée pour accompagner 6 autres établissements afin de réaliser des audits et pour proposer des actions d'amélioration



Mes compétences :

Gestion de projet

Gérer des équipes importantes

Gestion des risques

démarche qualité

Organisation du travail

Conseil en organisation