Anne-Marie CAMBIE

En parallèle de mes 12 années d'expérience en tant que cadre dans l'industrie, mon cheminement personnel m'a amenée en 2009 à créer mon activité d'accompagnant.

A l’école, au travail, au quotidien, le STRESS, les INSOMNIES, le manque de confiance altèrent vos journées.

Vous êtes confrontés aux difficultés d’APPRENTISSAGE, de mémorisation, aux troubles Dys.

Vous souffrez d’AFFECTIONS telles que la phobie, l’épilepsie, l’autisme, la maladie de Parkinson, les addictions...

Je vous accueille au cabinet et je me déplace au sein des établissements scolaires et des entreprises.



Mes compétences :

Sophrologie

Ecoute

relaxation

Respect

précocité

Apprentissages

insomnies

dyslexie

Bien être

dépression

non-jugement

concentration

Gestion du stress

méthode Warnke

Neurofeedback Dynamique