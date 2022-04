Anne Marie CARRE

LE SPÉCIALISTE EN MÉCANIQUE INDUSTRIELLE

Depuis 1992, le Groupe Nord Motors est spécialisé dans la fourniture, l’installation et la maintenance de tout type de groupes électrogènes, qu’ils soient alimentés au gasoil, fioul lourd ou gaz. Nord Motors assure la maintenance (entretien et rénovation) de vos moteurs diesel de toutes puissances.



Notre expérience du monde industriel nous permet, aujourd’hui, d’intervenir sur l’ensemble des marques existantes, aussi bien en France qu’à l’étranger. Notre siège social, situé à Eperlecques, dans le nord de la France, est un lieu stratégique pour le développement de nos marchés européens. Nous possédons deux agences outre mer, en Guadeloupe et Guyane afin d’affirmer notre présence sur des marchés en plein développement.