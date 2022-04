Anne-Marie CASTAY

Je me suis lancée dans l’entreprenariat en juin 2014 en créant la SAS SWELSY TECH, après plus de 30 ans comme salariée dans diverses structures. Nous concevons et commercialisons des sacs à dos modulables pour les sports d’action engagés (VTT, snowboard, ski, …) sous la marque PRISM.



C’est un nouveau challenge, une aventure passionnante, qui nécessite beaucoup de disponibilité, d’ouverture d’esprit, d’énergie. Chaque journée est riche de défis à relever. On est comme un funambule sur son fil. Le risque est permanent, la concentration indispensable, l’analyse de l’environnement une nécessité.



Mais quel plaisir de concrétiser et de mettre en œuvre un projet préparé pendant près de 30 mois, de veiller sur ses premiers pas et d’assurer son développement!



Mes compétences :

Créativité

Marketing territorial

Grande distribution

Communication

Développement durable

Direction de projet

Management

Environnement

Vente