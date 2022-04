Anne-Marie CASTILLO

Traductrice/Interprète juridique français/allemand en free lance.



Expérience professionnelle



2005 : Représentation de la Société de développement du Port de Rostock en vue de développer les liaisons entre la Lorraine et la mer Baltique.

2005 : Stage juridique, Cabinet International Fritze Paul Seelig Law spécialisé dans le droit des marques et de la concurrence, Hambourg, Allemagne.

Octobre 2001 - Septembre 2004 : Chargée de cours à l’Institut d’Etude des langues romanes de l’Université de Philosophie de Rostock.

Février 2002-Novembre 2003 : Assistante culturelle de l’Ambassade de France en Allemagne affectée à l?Institut Français de Rostock.

Eté 2001 : Stage juridique, Etude Hénaff et Rivière, avocats à la Cour d’Appel de Metz.







Langues



Allemand : Lu, compris, parlé.

Interprète allemand-français/ français-allemand dans le Land du Mecklembourg-Poméranie occidentale auprès des tribunaux, commissariats et hôpitaux.

Cours d’introduction au droit allemand à l’University of Applied Sciences de la Hochschule de Brême, juillet 2000.

WiDaF, Certificat de la Chambre Franco – Allemande de

Commerce et d’Industrie, 1998.

Espagnol : Cours supérieur au Centre de Langues de l’Université de Rostock (Allemagne), mention Bien, 2002.

Cours de Droit latino-américain à l’Institut d’Etude des langues romanes, Université de Rostock, mention Très bien (en 2002 et 2004).

Anglais : Lu, compris et parlé.

Prix de la meilleure étudiante en Droit Constitutionnel et Institutions

Politiques (1ère année de DEUG de Droit) décerné par l’Association des Amis du Droit de l’Université de Droit Robert Schuman en 1998.

Prix de la meilleure étudiante en Droit Commercial (licence) de l’Université de Droit Robert Schuman décerné par la Chambre de Commerce et d’ Industrie de Strasbourg en 2000.



Mes compétences :

Allemand

Droit

Droit de la propriété industrielle

Droit des affaires

Interprétariat

Propriété industrielle

Traduction