Anne Marie CHALAYE

Je pratique le qi gong depuis 12 ans , ma carrière d'éducateur sportif a commencé en milieu associatif et scolaire en 1987 . J'ai enseigné pendant 15 ans la gymnastique en club ainsi que de nombreuses disciplines sportives au niveau de l'initiation telles que : hochet sur gazon , l'escalade , le vvt, course d'orientation , expression corporelle , ski , sports collectifs , danses collectives , relaxation

j'ai obtenu un diplôme de sophrologue du sport , et j'ai rencontré le qi gong peu de temps aprés

Actuellement , je n'enseigne plus que le qi gong et continue mes recherches sur le bien être et la prévention santé ...

j'aime voyager et mes projets futurs sont des voyages qi gong dans le désert pour retrouver la source en soi



Mes compétences :

Tao