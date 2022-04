Vous passez du temps à chercher comment motiver vos équipes. Vous aimeriez développer davantage la collaboration inter services. Vous demandez à vos collaborateurs d’atteindre des objectifs, mais les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que vous voulez ?



Bonjour à tous, je suis Anne-Marie Clémençon, Fondatrice de Movae, Espace d'évolution, une agence spécialisée en Santé, bien-être et qualité de vie au travail (QVT), au travers de trois pôles : événements, formations professionnelles, conseils.



J’ai une solide expérience de 12 ans en marketing stratégique et opérationnel, en communication interne et externe, dans des postes à responsabilités, au service de PME et de Groupes Internationaux dans l'Industrie et les Services.



Créatrice de liens sociaux, j’ai développé le réseau Movae : des spécialistes qui disposent de 15 ans d'expérience en moyenne en entreprise ou dans leur domaine d’expertise : aménagement d’espaces harmonieux, ergonomie au travail, performance managériale avec un focus sur « l’entreprise libérée », communication non-violente, techniques de relaxation : sophrologie, techniques de collaboration : théâtre d'improvisation, nutrition et comportements alimentaires, massage en entreprise, sport en entreprise, bien-être au travail : estime et confiance en soi, gestion des émotions...



Movae propose à ses clients des formations professionnelles, des ateliers pratiques, des séminaires, des team building, des événements Santé, bien-être et Qualité de Vie au Travail.



Nous apportons aux dirigeants, aux managers et aux salariés des outils et des méthodes pratiques pour mieux vivre dans l’entreprise, ÊTRE BIEN DANS SON TRAVAIL et AVEC LES AUTRES AFIN DE RENDRE L’ENTREPRISE PLUS PERFORMANTE.



Si vous aussi, vous êtes convaincus que la performance de votre Entreprise passe par le bien-être des individus qui la composent : rencontrons-nous :-)





