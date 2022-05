Laurie BADEL

A l'issue de deux années de biologie, je me suis finalement tournée vers la documentation scientifique qui était un parfait compromis entre le monde de l'information qui me passionnait (j'étais alors rédactrice pour un magazine amateur) et celui des sciences.

Titulaire d'une maîtrise de documentation et information scientifiques et techniques et d'un DESS Information-Communication option services d'information documentaire, j'ai eu la chance d'intégrer dès ma sortie de l'université le service documentation d'Aventis Pasteur. J'ai par la suite enchaîné sur un contrat à EMLYON Business School, dans un domaine très différent - le management - mais tout aussi intéressant. Pendant près de 10 ans j'ai occupé le poste d'ingénieur en systèmes d'information documentaire au sein de la bibliothèque d'EMLYON, où j'étais chargée des prestations documentaires dédiées à la faculté et aux centres de recherche de l'école :

- veilles et recherches documentaires

- édition des cahiers de recherche EMLYON

- support et formation sur les outils de gestion bibliographiques (EndNote, Refworks) et de recherche d'information (diverses bases de données).

- Mise en place de projets technologiques (en cours : mise en place d'un système de dépôt des publication de chercheurs en archives ouvertes).

Depuis Septembre 2014, je suis rattachée à la Direction de la Recherche où je reste en appui des chercheurs tout en menant des projets de valorisation de la recherche.

Depuis janvier 2017 je gère un chantier dans le cadre du projet global de digitalisation d'emlyon.



Mes compétences :

Web 2.0

CMS Joomla

Bureautique

SIGB

Logiciels de gestion de bibliographies

Gestion de projet

Documentation

Gestion des connaissances

Veille

Recherche documentaire