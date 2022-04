Anne-Marie COLONNA D'ISTRIA

La société Housse Évènement est sur le marché depuis 2009 et connue en qualité de décoratrice dans l'événementiel et loueur de tous accessoires décoratifs pour évènements aussi bien pour particuliers que professionnels.

L’ensemble des produits de la société est de première qualité .

Anne-Marie la fondatrice attache beaucoup d'importance à donner le meilleur de ses prestations à chaque client .

Forte d'une expérience sur le terrain depuis quelques années ,rien n'est laissé de côté.

Ses valeurs :

La fiabilité, la qualité et l’efficacité de son travail et sa réactivité sont perçues comme des facteurs essentiels.

Ses ambitions premières :

être à l'écoute de chaque client ,Offrir un service optimal

Afin d'obtenir de plus amples renseignements ,vous pouvez contacter Housse Évènement en vous dirigeant directement sur le site

www.housse-evenement.com



Mes compétences :

Décoration d'espaces

Vente

Location

Décoration