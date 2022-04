Anne Marie CORTI

Forte d’une expérience de vingt années dans la sous-traitance automobile et industrielle, j’ai acquis une compétence transversale opérationnelle.



Mes fonctions successives de Responsable Produits, de Directrice Qualité-Méthodes et Développement puis de Codirectrice d’un même site industriel ont forgé, sur le terrain, ma dimension entrepreneuriale. Avec persévérance et enthousiasme dans le management quotidien des enjeux Techniques, économiques et sociaux, pour une recherche constante d’amélioration des performances.



Sensible à la dimension humaine du travail, je conjugue la communication à la rigueur méthodique des bonnes pratiques pour obtenir un levier de succès aux responsabilités, qui me sont confiées pour toujours servir les intérêts de mon employeur et la totale satisfaction des clients.





Attentive à l’environnement global de l’entreprise, dévouée, et consciencieuse, j’aime relever les défis aussi, je mets un point d’honneur à la réussite des missions qui me sont confiées.



Mes compétences :

MSP

Audits

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft Project

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

CDC automobile

CDC Sûreté nucléaire

Audit